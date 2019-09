Beruchte tafelschuimster tegen rechter: “Maak er medeplichtigheid van. Of heb je geen oren misschien?”

Brugge - Nadine W. (49), de beruchtste tafelschuimster van het land, is opnieuw voor de strafrechter verschenen. Volgens haar advocaat handelde de vrouw dwangmatig, hij vroeg opschorting van straf. “Zij kampt met zware psychische problemen en hoort niet thuis in de gevangenis”, stelde hij. W. toonde dit alvast ten volle aan: “Maak er medeplichtigheid van. Of heb je geen oren misschien?”, snauwde ze naar de rechter.

Graatmager, warrig haar en kwade blik: Nadine W. deed haar reputatie van “schrik van de horeca” dinsdag alle eer aan in de Brugse correctionele rechtbank. De onverbeterlijke tafelschuimster moest er zich alweer voor acht feiten verantwoorden. De vrouw ging tafelen zonder de rekening te betalen in horecazaken in Gent, Torhout, De Haan, Knokke, Kortrijk en Bredene, en moet ook morgen, donderdag en vrijdag voor de strafrechter in Brugge verschijnen.

Door eerdere veroordelingen voor meer dan 100 feiten van tafelschuimerij verzamelde W. de afgelopen maanden al zeven jaar cel. Sinds juli zit ze opgesloten in de gevangenis van Gent en daar zal ze dus nog een hele tijd moeten blijven. De procureur drong dinsdag niet aan op een nieuwe celstraf. “Ik vraag toepassing van de strafwet”, klonk het.

Advocaat: “Ze hoort niet thuis in de gevangenis”

Peter Gonnissen, de advocaat van W., haalde niettemin uit naar het parket. “Deze vrouw kampt al sinds haar tienerjaren met zware psychische problemen en hoort dan ook niet thuis in een gevangenis”, stelde hij. “Ze heeft last van psychoses werd al meermaals opgenomen in de psychiatrie. Dit is geen dief in de klassieke zin van het woord en ook geen typische tafelschuimster. Bij het plegen van de feiten dacht ze nooit ‘lekker mijn buikje volgegeten. Ik heb ze hier goed liggen’. Het is duidelijk dat er sprake was van dwangmatig handelen. Het was sterker dan haar zelf. Zij heeft psychologische begeleiding nodig, en bovendien is ze door de berichtgeving in de media al voldoende gestraft. Het verrast mij dat het openbaar ministerie niet meer curatief optrad in plaats van celstraffen te eisen.”

Procureur: “Begeleiding pas mogelijk als mevrouw dat zelf wil”

Dit schoot duidelijk in het verkeerde keelgat bij de procureur. “Het is niet zo dat wij geen voeling hebben met haar situatie. Maar psychische begeleiding is pas mogelijk als mevrouw dat ook zelf wil. Bovendien moeten we ook rekening houden met de meer dan 100 benadeelden.”

Ook de rechter plaatste vraagtekens bij de stelling van Gonnissen. “Ze was toch zo slim om telkens andere horecazaken te viseren en haar werkterrein stelselmatig te verleggen. Eerst was ze actief aan de kust en daarna achtereenvolgens in Brugge, Kortrijk en Gent.”

De rechter verleende W. op het einde van de zitting zelf het woord. “Weet je wat, maak er medeplichtigheid van, of heb je geen oren misschien”, snauwde ze naar de rechter. In die verwarde woorden zag meester Gonissen het bewijs van zijn stelling. “Het is trouwens niet de eerste maal dat ze brabbelt tegen een rechter”, klonk het. De uitspraak volgt op 1 oktober.