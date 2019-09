N-VA en Open VLD willen uren godsdienst op school halveren

Als het van N-VA en Open VLD afhangt, dan gaat de schaar in het lesaanbod godsdienst in het secundair. Dat schrijft Doorbraak. Die uren godsdienst komen uit een speciaal pakket godsdienst/levensbeschouwing. Dat pakket zou in het voorstel van twee naar één uur gaan. Het staat scholen vrij om dat verloren uur op te vangen via het pakket vrije uren, de vakken die ze zelf mogen invullen, maar dat zou dan ten koste gaan van een ander vak.

Open VLD wil dat uur godsdienst liefst invullen met een vak LEF - levensbeschouwing, ethiek en filosofie -, voor N-VA moet dat in een extra uur Nederlands resulteren. Een uur Nederlands dat moest sneuvelen in het plan van het Katholiek Onderwijs om een vak ‘Mens en samenleving’ in te voeren. CD&V is niet gewonnen voor het voorstel, maar heeft andere katjes te geselen. Zo zou ook een flinke besparing in de werkingsmiddelen van de koepels op tafel liggen.

Blijft de vraag of zo’n ingreep niet al te zwaar ingaat tegen de vrijheid van onderwijs.