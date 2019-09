Deze bekende voetballers zitten nog steeds zonder club: een laatste kans voor Belgische clubs op versterking?

De zomermercato zit er sinds deze week officieel op. De clubs uit de meeste Europese competities mogen tot de winter geen transfers meer doen. Tenzij het gaat om een vrije speler, natuurlijk.

Verschillende spelers die deze zomer zonder club kwamen te zitten, vonden intussen een nieuwe bestemming. Denk maar aan Mario Balotelli, die terugkeerde naar zijn roots in Brescia. Of Daniel Sturridge, die voor Trabzonspor ging voetballen. Of Danny Welbeck bij Watford en Adrien Rabiot bij Juventus. Voorbeelden genoeg dus, maar er zijn nog altijd bekende namen die zonder club zitten.

Een overzicht (speler (vorige club) - marktwaarde):

Hatem Ben Arfa (32, Rennes) - 6 miljoen

Wilfried Bony (30, Swansea City) - 5,5 miljoen

Fredy Guarin (33, SH Shenhua) - 4,5 miljoen

Lazar Markovic (25, Liverpool) - 4 miljoen

Shinji Okazaki (33, Malaga) - 4 miljoen

Bakary Sako (31, Crystal Palace) - 4 miljoen

Danny Simpson (32, Leicester) - 3,5 miljoen

Keisuke Honda (33, Melbourne) - 3,5 miljoen

Claudio Marchisio (33, Zenit Sint-Petersburg) - 3 miljoen

Andrea Bertolacci (28, AC Milan) - 3 miljoen

Fábio Coentrão (31, Rio Ave) - 2,5 miljoen

Ignazio Abate (32, AC Milan) - 2 miljoen

Yoann Gourcuff (33, Dijon) - 2 miljoen

Ondrej Mazuch (30, Hull City) - 1,5 miljoen

Vurnon Anita (30, Leeds) - 1,5 miljoen

Younès Kaboul (33, Watford) - 1,5 miljoen

Mile Jedinak (35, Aston Villa) - 1,5 miljoen

Lewis Holtby (28, Hamburger SV) - 1,5 miljoen

Tino-Sven Susic (27, VVV) - 1,25 miljoen

Emmanuel Emenike (32, Olympiakos) - 1 miljoen

Jérémy Ménez (32, CF América) - 1 miljoen

Cristian Cuevas (24, Huachipato FC) - 1 miljoen

Obafemi Martins (34, Shanghai Shenhua) - 1 miljoen

Giuseppi Rossi (32, Genoa) - 1 miljoen

Michel Vorm (35, Tottenham Hotspur) - 1 miljoen

Darren Fletcher (35, Stoke City) - 1 miljoen

Alexander Büttner (Vitesse) - 0,8 miljoen

...

Anthony Vanden Borre (31, TP Mazembe) - 0,5 miljoen

Nathan Kabasele (25, FC Voluntari) - 0,4 miljoen

Jonathan Benteke (24, Oldham Athletic) - 0,4 miljoen

Logan Bailly (33, Excelsior Moeskroen) - 0,4 miljoen

François Kompany (29, KSV Roeselare) - 0,3 miljoen

Bryan Verboom (27, Zulte Waregem) - 0,25 miljoen