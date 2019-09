Drie huizen ingestort bij zware explosie in Wilrijk: twee personen van onder puin gehaald, speurhonden ingezet

Wilrijk - Er heeft dinsdagmiddag een zware explosie plaatsgevonden in de straat Ridderveld in Wilrijk. Drie huizen zijn volledig ingestort, twee personen werden al van onder het puin gehaald. Een van de slachtoffers is zwaargewond, over de toestand van het tweede bestaat nog onduidelijkheid. Vermoedelijk zijn er nog meer slachtoffers, de hulpdiensten hebben een speurhond ingezet.

De ravage is groot op de hoek van het Ridderveld met de Palmanshoevestraat en de Egied Segerslaan in Wilrijk, waar een gaslek omstreeks 12.20 uur vermoedelijk aan de basis lag van een zware explosie die drie huizen volledig in puin legde. Volgens buurtbewoners werd in het middenste huis gewerkt, het is nog niet duidelijk of er een verband is. Er waren ook wegenwerken bezig in de straat.

De Antwerpse brandweer en politie is massaal ter plaatse en vraagt om de omgeving vrij te houden voor de hulpdiensten. Intussen werden al twee personen levend van onder het puin gehaald, het is nog niet geweten hoe dat slachtoffer eraan toe is. Het is evenmin duidelijk of het om een bewoner van een van de ingestorte panden gaat.

“Er zijn meerdere gewonden, en er bevinden zich nog mensen onder het puin”, aldus Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “We konden al twee personen bevrijden, maar er zijn vermoedelijk nog andere mensen onder het puin”, zo laat ook de brandweer weten.

De operationele fase van het rampenplan werd afgekondigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De brandweer heeft speurhonden van civiele bescherming ingezet om verder te zoeken naar andere slachtoffers.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1 — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) September 3, 2019

De knal was in de wijde omgeving voelbaar, buurtbewoners omschrijven het als een “enorme knal”. In de omliggende straten raakten ook verschillende huizen beschadigd: ramen sneuvelden, valse plafonds kwamen naar beneden, zelfs garagepoorten vlogen uit hun hengsels.

Alle hulpdiensten zijn massaal ter plaatse voor #explosie #Palmanshoevestraat #Wilrijk. We konden al één persoon bevrijden, vermoedelijk nog andere mensen onder het puin. Hou de omgeving vrij voor de hulpverlening. — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) September 3, 2019

Houd De omgeving vrij voor hulpdiensten. https://t.co/qJHpi2WRlq — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) September 3, 2019

