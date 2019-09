Boek 'Kantoor Kafka' over je niet goed voelen in je job

Kontich - De zomervakantie ligt achter de rug, de batterijen zijn weer opgeladen. Al kunnen die snel weer leeglopen, zeker als je op een of andere manier gevangen zit in je job. Met 'Kantoor Kafka, en hoe ik eraan ontsnapte' brengt freelance journaliste Natacha Michiels (30) uit Kontich hierover een boek uit.

Gebaseerd op haar eigen ervaringen schetst de journaliste een beeld van een bedrijfswereld waarin alles steeds beter en sneller moet en hoe werknemers eronder doorgaan, verstikt door een berg procedures en regeltjes. Twee jaar geleden stapte ze uit het kantoorleven.

“Voor ik begon te freelancen, heb ik verschillende kantoorjobs gedaan. De eerste vijf jaar waren oké, maar daarna volgden twee helse jaren. In die twee jaar heb ik in vier verschillende kantoren gewerkt. Op die ervaringen is het boek gebaseerd”, vertelt Natacha Michiels.

“Elke keer dacht ik van 'dit is het, hier ga ik blijven'. Maar al snel volgde de desillusie. Op een of andere manier matchten de verwachtingen en eisen van de werkgever niet met mijn normen en waarden. Ze gaven niet alleen het gevoel dat de schuld niet bij hen lag, op een bepaald moment begin je aan jezelf te twijfelen en denk je echt dat de 'fout' bij jezelf ligt. Je denkt 'toe, steek nog een tandje bij en werk nog wat harder'. Maar dat blijf je niet volhouden. Ik balanceerde op het randje van een burn-out”, getuigt de jongedame.

Jong en uitgeblust

“Ik merkte in mijn omgeving ook dat ik hier niet alleen in stond. Ik zie en hoor van meerdere mensen dat ze met hetzelfde gevoel zitten. Jonge mensen van achteraan in de twintig, begin dertig die thuis zitten en volledig uitgeblust zijn. Dat is toch niet normaal?”

Ze besloot het roer om te gooien en sloeg de weg van de journalistiek in, gecombineerd met een job als persoonlijk assistente van een meisje in een rolstoel. Haar ervaringen van die helse twee jaar ervoor begon ze van zich af te schrijven. En zo ontstond het idee van een boek. Daarin wil ze haar ervaringen delen met wie in hetzelfde schuitje zit en tonen dat ze eraan kunnen ontsnappen.

Lees verder...

>

>

>