Pompeo ontmoet Stoltenberg in Brussel: “NAVO blijft Afghaanse troepen steunen”

De NAVO zal de Afgaanse troepen verder blijven steunen. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg dinsdag gezegd tijdens een gesprek met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Brussel.

De Amerikaanse president Donald Trump liet vorige week weten dat de VS hun militaite aanwezigheid in Afghanistan zullen halveren, tot 8.600 militairen, indien er een vredesakkoord komt met taliban. De VS voeren al meer dan een jaar gesprekken met de jihadistische groepering om een politieke oplossing te vinden voor de oorlog in Afghanistan, die al 18 jaar aan de gang is.

Het is onduidelijk wat de aankondiging van Trump betekent voor de aanwezigheid van de NAVO in het land, aangezien bijna de helft van de NAVO-missie, die Afghaanse troepen opleidt en adviseert, bestaat uit Amerikaanse soldaten. Er bestaat vrees dat een snelle terugtrekking van de Amerikaanse militairen het land nog verder zal destabiliseren en de vooruitgang die geboekt werd op vlak van mensenrechten en democratisering, ongedaan zal maken.

“De NAVO steunt de inspanningen om vrede te bereiken in Afghanistan ten volle”, schreef Stoltenberg na het gesprek met Pompeo op Twitter. “Ik veroordeel de recente vreselijke aanslagen en de NAVO blijft geëngageerd om de Afghaanse troepen te steunen.”

Stoltenberg en Pompeo bespraken ook de inspanningen van de VS om de Europese investeringen in de NAVO te verhogen, en ze hadden het ook over de voorbereidingen van de NAVO-top in Londen in december, aldus een bron binnen de NAVO.

Pompeo arriveerde maandagavond laat in Brussel, en had al een gesprek met de toekomstige voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en premier Charles Michel, de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Ook staan ontmoetingen met toekomstig Europees president David Sassoli en de volgende Hoge Vertegenwoordiger voor het Europese buitenlandbeleid, Josep Borrell, op de agenda.

De Amerikaanse minister nam geen Amerikaanse journalisten mee naar Brussel, wat voor verontwaardiging heeft gezorgd bij de Amerikaanse pers, aldus nieuwszender CNN. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd de pers niet meegevraagd omdat de beslissing om naar Brussel te reizen op het laatste moment viel.