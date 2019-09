Drie maanden na verdwijning van Theo Hayez (18) is vader opnieuw in Australië: “We willen antwoorden hebben”

De vader van Theo Hayez is opnieuw aangekomen in Australië, drie maanden nadat zijn 18-jarige zoon er spoorloos verdween. Laurent Hayez komt er overleggen met de Australische politie. “We hebben nog altijd hoop”, aldus de vader.

“Het is niet veel hoop meer, want we moeten realistisch zijn”, aldus de vader tegenover de Australische media. “Maar we zouden graag antwoorden hebben op de vragen die we ons nog steeds stellen.”

“We hebben een afspraak met de politie. Vorige maand hebben we hen enkele vragen gesteld, en we hopen dat zij daar alvast een antwoord op hebben.”

Theo Hayez verdween op 31 mei nadat hij een bar in Byron Bay verliet. Camerabeelden van Theo die over straat wandelt, zijn het laatste spoor naar de vermiste Belgische tiener die met de rugzak door Australië trok.

Werd Theo gekidnapt?

In juli verklaarde vader Laurent Hayez op RTBF radio dat hij er rekening mee houdt dat zijn zoon gekidnapt werd. “Misschien is hij de verkeerde persoon tegen het lijf gelopen. In de buurt zijn er verschillende gemeenschappen die geïsoleerd leven. Misschien werd hij gekidnapt, gedrogeerd, ingelijfd. Misschien is hij een gevangene op een plek waar geen elektriciteit is.”

Een andere mogelijke verklaring voor de verdwijning, is dat de tiener ’s nachts in zee ging zwemmen en verdronk.

De Australische politie liet eind juli al weten dat alle mogelijke pistes onderzocht waren. Op 3 juli al werd de zoektocht naar Theo Hayez stopgezet.

