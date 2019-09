Bedroevende beelden gaan de wereld rond: dieven stelen van blinde straatmuzikant

Deze twee mannen werden gefilmd terwijl ze de buit stelen van een blinde straatmuzikant. De heren, die geïdentificeerd werden als Gary Williams en Alan Fothergill, hielden de man al een tijdje in het oog voor ze hem beroofden. Ze gristen de volledige som onder zijn neus vandaan en gaven vervolgens vier euro terug om hun daad te verdoezelen. Maar hun acties kenden grote gevolgen.

Niet snel na hun overval werden de mannen opgepakt en kregen ze respectievelijk 26 en 30 maanden celstraf. “Jullie criminele geschiedenis is verschrikkelijk”, luidde het verdict tijdens hun zitting. “Jullie acties zijn weerzinwekkend.” Voor de blinde muzikant en aanstaande papa Chadwick-Parnell kende het verhaal wel een mooie afloop. Nadat hij eerder bevestigde dat hij het financieel niet gemakkelijk heeft, kwamen enkele mensen in actie via sociale media. Ze openden een inzamelactie die maar liefst 1.450 euro opleverde. “Ik wist eerst niets van de pagina af. Toen ik dit later ontdekte, barstte ik bijna in tranen uit. Het is zo hartverwarmend om te zien hoe sommige mensen wel geven om onze maatschappij”, vertelt de muzikant.

