"Draag maar wat je wil", zei ze tegen haar bruidsmeisje. Dat had ze beter niet gedaan

Toen de zus van een Amerikaanse vrouw een jaar geleden vroeg om haar getuige te zijn op haar huwelijk, vermeldde ze erbij dat er geen dresscode zou zijn. “Draag maar wat je wil”, klonk het toen. Die uitdaging ging Christina Meador (38) met veel enthousiasme aan en begon ideeën uit te broeden. Toen de grote dag was aangebroken, had ze een grote verrassing voor haar oudere zus en dook ze op… verkleed als T-rex.

“Als je getuige bent en er wordt gezegd dat je mag dragen wat je wil… Ik heb nergens spijt van”, schreef Meador op sociale media bij een foto van haar opmerkelijke ‘jurk’. De beelden van het huwelijk werden intussen al talloze keren bekeken en gedeeld.

“Mijn zus weet dat ik geen grote fan ben van mezelf op te dirken. Ze weet ook dat ik niet veel geld heb om iets moois te kopen”, aldus de getuige. “Ze probeerde me gerust te stellen door te laten weten dat ik mocht kiezen wat ik wilde.”

Tardis

De dertiger wilde geen geld uitgeven aan iets wat ze slechts één keer zou dragen, en informeerde haar zus dat ze vijftig dollar aan een dinosauruskostuum zou uitgeven. “Omdat die kostuums fantastisch zijn en ik al altijd eentje wilde hebben. Tot mijn grote verbazing vond mijn zus het goed.”

Christina Meador gaat de wereld rond door haar opvallende kledingkeuze Foto: Facebook

Meador had de maanden die volgden nog enkele andere ideeën, zoals de Tardis (een ruimteschip en tijdmachine, nvdr.) van Dr. Who. Maar de T-rex “bleef plakken”. Uiteindelijk kon ze niet genoeg sparen om de outfit te kopen, en liet ze het plan schieten. Ze koos een goedkope jurk uit een tweedehandswinkel.

Weddenschap

Maar de dinosaurus bleef haar achtervolgen. Enkele maanden voor het huwelijk was Meador enkele kilo’s afgevallen, waardoor haar jurk te groot was. “En ik moest nog een cadeautje vinden. Ik besloot dat mijn zus de T-rex zou appreciëren en tegelijkertijd kon ik haar een beetje plagen tijdens de ceremonie.”

De getuige wilde de bruiloft niet verpesten, dus gaf ze haar trouwende zus zelf nog de keuze: de T-rex of een splinternieuwe jurk. De aanstaande bruid was gebrand op de T-rex en toen de grote dag aanbrak, vielen de monden van alle gasten open toen Meador haar opwachting maakte.

De olifant in de kamer

“Alle gasten deden hun best om de olifant in de kamer - of moet ik zeggen de dino - te vermijden”, vertelt Meador. “Maar ik kon toch amper iets zien.” Het grote nadeel van de opvallende ‘jurk’? “Het was heet! Zodra ik kon, trok ik het ding uit om verder te feesten in de jurk die ik eronder aanhad.”

Deanna, de zus van Meador, vond het tafereel hilarisch maar ook een “grote middelvinger” aan de traditie om handenvol geld uit geven aan kleding voor een huwelijk. “De ultieme bedoeling was om te trouwen met de man die me op handen draagt. En dat is gelukt.”

Ze voegde eraan toe dat ze haar zus “geweldig” vindt en ze heeft er geen spijt van dat ze haar vrij liet om te dragen wat ze zelf wilde.

