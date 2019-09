Ongezien: Brits parlementslid staat op, loopt over en zo is premier Boris Johnson zijn meerderheid kwijt

Het Britse parlementslid voor de Conservatieven, Philip Lee, is tijdens een speech van premier Boris Johnson opgestaan en naar de oppositiebank gewandeld. Met dit overlopen is Johnson zijn meerderheid kwijt. Een ongeziene coup de théatre in het doorgaans sowieso al geanimeerde parlement.

Lee verklaarde dat de overheid van Johnson “een ongezien beschadigende Brexit” aan het opzetten is die het welzijn en de levens van Britse burgers in gevaar brengt. Johnson keek verbouwereerd toe. “Na lang nadenken ben ik tot de conclusie gekomen dat ik onze grondwet en ons land niet meer goed kan dienen als Conservatief Parlementslid”, lichtte Lee na de zitting zijn beslissing toe op Twitter.

De regering-Johnson moest voor haar meerderheid in het parlement sowieso al rekenen op de gedoogsteun van de Noord-Ierse unionisten van de DUP. Ondanks die steun was de ‘working majority’ van Johnson beperkt tot slechts 1 zetel. Door het vertrek van Philip Lee is de premier dus ook die meerderheid kwijt.

Wat betekent dit voor Johnson en de Brexit?

Concreet kunnen Lee en andere parlementariërs een wet stemmen die voorkomt dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder deal de EU kan verlaten. Premier Johnson verklaarde gisteren nog dat het VK de EU op 31 oktober zou verlaten. “Geen gemaar, geen uitstel”, klonk het.

Nu ziet het er naar uit dat de motie om zo’n catastrofale Brexit te voorkomen er ook zal komen. Daar wordt vanavond omstreeks 11u Belgische tijd over gestemd.

Lee had onvrede al geuit

Het is de Brexit-politiek van de Conservatieven die Lee ertoe dreven om de partij te verlaten, schreef Lee eerder in een brief aan Johnson. “Het hele Brexit-proces heeft deze ooit grote partij veranderd in iets wat op een enggeestige groep is gaan lijken, waarin iemands ‘conservatisme’ afgemeten wordt aan de roekeloosheid waarmee hij de Europese Unie wil verlaten.” Nog meer betreurenswaardig, aldus Lee, is dat de Conservatieve Partij “besmet is geraakt met de ziekte van populisme en van Engels nationalisme”.

Bij de Lib-Dems van de nieuwe partijleider Jo Swinson voelt Lee zich naar eigen zeggen het meeste thuis. De partij is voorstander van een tweede Brexit-referendum. Hij vindt het de partij die het beste geplaatst is om een einde te maken aan de verdeeldheid in de Britse politiek.

As Johnson talked Tory MP Philip Lee stood up and walked across the floor of the Commons and sat down with the Lib Dems (top right). pic.twitter.com/cRLh6FRejT — Ian Dunt (@IanDunt) September 3, 2019

