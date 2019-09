“Op een dag ga je dood, wellicht op een ietwat lullige manier”

In Australië stierf een 76-jarige vrouw nadat ze eieren ging rapen in haar kippenren. De haan pikte in haar linkerbeen en omdat ze veel spataders had, bloedde het dametje al vlug dood. Iemand moet haar zo gevonden hebben, eenzaam gestorven met twee gebroken eieren in haar hand en een broedse kip in haar grijze haar. Wat een beeld.