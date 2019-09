Bijna botsing in de ruimte: ESA-satelliet moet uitwijken voor satelliet van SpaceX

Om een mogelijke botsing te voorkomen is een aardobservatiesatelliet van het Europese Ruimtevaartbureau maandag uitgeweken voor een satelliet van de Starlink-constellatie van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX. Volgens ESA is het de eerste keer dat het zo’n manoeuvre moet uitvoeren.

Meerdere bedrijven zijn momenteel bezig met de bouw en het uitzetten van duizenden satellieten voor breedbandcommunicatie. Ook SpaceX, van Tesla-baas Elon Musk, heeft zich op die markt geworpen met Starlink.

Maandag bleek dat de Aeolus-satelliet van ESA dreigde te botsen met de Starlink 44-satelliet van SpaceX. Dat meldt spacenews.com. Om een crash te vermijden heeft de Aerolus maandagochtend zich met stuurraketjes naar een hogere baan verplaatst. Volgens ESA bedroeg de waarschijnlijkheid op een botsing rond 1 op 1.000.

Vóór het manoeuvre heeft ESA SpaceX gecontacteerd. Ze beslisten samen dat de Aeolus zou uitwijken, zei Holger Krag van ESA.

Volgens experten verliepen de afspraken met het Amerikaanse bedrijf goed. Wat niet altijd zo is, want sommige satellietoperatoren reageren zelfs niet als men ze aanspreekt. In de ruimte gelden geen voorrangsregels. Volgens Holger is 90 procent van de potentieel gevaarlijke ontmoetingen met inactieve ruimtetuigen, het is dus duidelijk dat de actieve satelliet dan moet uitwijken. Wanneer het twee actieve satellieten betreft, moeten de operator geval per geval beslissen wat er moet gebeuren.

ESA is nu voorstander van regels en automatisering. Door het stijgend aantal satellieten zullen er in de toekomst nog meer uitwijkmanoeuvres nodig zijn. De Aeolus, gebouwd door Airbus, ging augustus vorig jaar de ruimte in om de wind in kaart te brengen en om weersvoorspellingen te verbeteren. Het tuig draait een baan op zowat 300 km hoogte. Binnen enkele jaren kan Starlink van SpaceX tot 12.000 satellieten bestaan.