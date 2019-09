Belgische F-16’s staan opnieuw in voor bescherming Baltisch luchtruim

België heeft dinsdag de leiding overgenomen van de NAVO-luchtpolitiemissie in het Baltische luchtruim. De Baltische landen zijn lid van de NAVO en de EU, maar hebben geen gevechtsvliegtuigen.

Vier F-16-gevechtsvliegtuigen van de luchtcomponent en zowat vijftig militairen lossen een Hongaars contingent af, dat met gevechtsvliegtuigen van het type Saab JAS-39 Gripen gedurende vier maanden opereerde vanuit de basis Siauliai in het noorden van Litouwen. Het is al de negende deelname van België aan de luchtpolitiemissie.

Tijdens de eerste twee maanden zullen militairen van Florennes de opdracht uitvoeren, voor de twee maanden daarna neemt personeel van Kleine-Brogel over. De nummer twee van de Belgische luchtcomponent, kolonel Geert De Decker, liet optekenen dat de Belgische deelname deze keer tweemaal vier maanden duurt, dus tot en met eind april 2020.

Op de basis in Litouwen vond dinsdag de officiële overdracht plaats, met een grote sleutel die de toegang symboliseert tot het Litouwse, Estse en Letse luchtruim. Bij de ceremonie waren vertegenwoordigers van verschillende bondgenoten aanwezig.

Scrambles

De missie ‘Baltic Air Policing’ loopt al sinds 2004. Voor de 51e rotatie ervan nemen de Belgen de leiding. Zij krijgen de steun van een detachement van vier Deense F-16’s. In Estland lossen Tsjechische Gripen-toestellen Britse Eurofighters af tot het einde van dit jaar.

Voor de missie staan twee F-16’s dag en nacht klaar om in enkele minuten op te stijgen. Zulke ‘scrambles’ kunnen vaak voorkomen, in functie van de activiteit van de Russen in het luchtruim boven de Baltische Zee. Volgens de NAVO schakelen Russische legervliegtuigen vaak hun transponder uit, een elektronisch toestel dat toelaat een vliegtuig in de vlucht te identificeren, en zijn er vaak geen vluchtplannen neergelegd.