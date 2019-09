Duizenden willen doodstraf voor geweld tegen vrouwen in Zuid-Afrika

Een petitie op change.org roept op om de doodstraf in Zuid-Afrika opnieuw in te voeren voor geweld tegen vrouwen en verzamelde ondertussen meer dan 400.000 handtekeningen. De petitie komt er nadat bekend raakte dat een 19-jarige studente, Uyinene Mrwetyana, dit weekeinde was verkracht en vermoord. “Dit is een zeer donkere periode voor ons als land”, reageerde de Zuid-Afrikaans president Cyril Ramaphosa.

“Misdaden tegen vrouwen in Zuid-Afrika is een onbeheersbare, vicieuze cirkel geworden waarin vrouwen en kinderen seksueel worden aangevallen en vermoord met weinig tot geen gerechtigheid voor degenen die achterblijven om de brokken te lijmen”, schrijven de initiatiefnemers van de petitie.

Mrwetyana was dagenlang vermist, maandag werd een 42-jarige man uiteindelijk gearresteerd voor de verkrachting en de moord op de studente. De zaak van Mrwetyana is de laatste in een reeks verkrachtingszaken in Zuid-Afrika.

Donkere periode

Op een persconferentie reageerde president Ramaphosa: “Dit is een zeer donkere periode voor ons als land. De aanvallen, verkrachtingen en moorden op Zuid-Afrikaanse vrouwen zijn een smet op ons nationale geweten”.

Het land heeft al langer te maken met disproportioneel geweld tegen vrouwen. Op een top over geweld tegen vrouwen in november had Ramaphosa bekendgemaakt dat vrouwenmoord de laatste twee jaar met 11 procent is gestegen. Hij stelde ook vast dat, volgens de statistieken “138 per 100.000 vrouwen vorig jaar [2017] werden verkracht, het hoogste percentage ter wereld”.

De doodstraf in Zuid-Afrika werd in 1995 afgeschaft, maar die willen de initiatiefnemers opnieuw herinvoeren. “Wij als beweging moeten onze stem vinden om de doodstraf terug te halen voor misdaden tegen vrouwen en kinderen in de hoop om dit grootse land te redden”, klinkt het.