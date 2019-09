Mile Svilar kiest voor België “maar niet definitief”

Vrijdag trapt de nationale beloftenploeg een nieuwe EK-kwalificatiecampagne af in Wales. Met in doel een nieuw gezicht. Walem moet de keuze maken tussen Arnaud Bodart (Standard), Jens Teunckens (Antwerp) of… Mile Svilar (Benfica).

Laatstgenoemde hield twee jaar de boot af van zowel de Servische als de Belgische nationale beloften, maar nu heeft hij toch gezwicht na aanhoudend contact met Filip De Wilde, keeperstrainer bij de U21. Zijn keuze is evenwel niet definitief. “Als ik ooit het voorrecht krijg om voor beide landen te kunnen kiezen, dan zal ik die keuze dan wel maken. Maar het is nu nog niet de tijd om die keuze te maken”, houdt de 20-jarige goalie de deur nog steeds open.

Voor de huidige campagne is het wel de bedoeling dat hij bij de Belgen blijft. “Het was niet dat ik twee jaar geleden geen keuze wilde maken. Ik wilde vooral de focus leggen op Benfica en de aanpassing aan het leven in Portugal. “Servië heeft me een paar maanden geleden gecontacteerd maar toen had ik hen hetzelfde geantwoord, namelijk dat ik me nog op mijn club wilde focussen. Nu zijn we twee jaar verder en ik had zin om te komen. Want ik voel mij goed bij de nationale ploeg. Dat was altijd al zo. Als ik zeg dat ik naar huis ga, dan heb ik het over Antwerpen en België. Ik ben hier opgegroeid, heb hier school gelopen en mijn vrienden wonen hier.”