Orkaan Dorian afgezwakt tot categorie 2

De orkaan Dorian, die zich langzaamaan verschuift richting de zuidoostkust van de Verenigde Staten, is afgezwakt tot categorie 2. Dat heeft het Amerikaanse orkaancentrum (NHC) dinsdag aangekondigd in een dienstmededeling. Experten wijzen er echter op dat de storm nog steeds uiterst gevaarlijk is.

De orkaan haalt nu windsnelheden van 175 km per uur, maar beweegt zich zeer langzaam - aan 4 km/uur - richting het vasteland van de Verenigde Staten. Naar verwachting zal de orkaan eerst de staat Florida bereiken en later ook de staten Georgia, South Carolina en North Carolina. Op haar hoogtepunt raasde de orkaan over de Bahama’s aan bijna 300 km/uur, er vielen vijf doden.