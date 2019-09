Knaagdier zet restaurant op stelten, maar komt gruwelijk aan zijn einde: “Die is gefrituurd”

Klanten van een fastfoodrestaurant in de Amerikaanse staat Texas keken met afgrijzen toe hoe een knaagdier - volgens de maker van de beelden een rat - hun etentje verpestte. Toen de personeelsleden en de restaurantgangers het ongedierte wilden vangen, voelde het dier zich in een hoek gedreven. Het zag maar één uitweg: de gloeiend hete frietketel. Die vluchtroute leidde echter tot een gruwelijk einde. “Oh, nee. Die is gefrituurd”, klinkt het in bovenstaande beelden.