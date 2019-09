Stier springt in publiek tijdens stierengevecht: 19 gewonden, politie schiet het dier dood

Een stier is zondag in de tribune gesprongen tijdens stierenvechten in de Spaanse gemeente Vidreres. Er ontstond heel wat paniek bij de toeschouwers toen het krachtige dier over twee omheiningen sprong en hen onmiddellijk te lijf ging. Negentien personen raakten gewond, vier van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is de toestand van een van de slachtoffers “kritiek”. De stier wist nog de parking te bereiken, maar werd uiteindelijk doodgeschoten door agenten. De gemeenteraad van het Catalaanse plaatsje belooft dat de zaak zal worden onderzocht.