19-jarige blind na jarenlang ongezond 'dieet'

Er zijn kinderen die slecht eten en er zijn kinderen die héél slecht eten. Een jongen uit het Engelse Bristol at sinds zijn zevende niets anders dan wit brood, friet, chips, ham en worstjes. Het absurde dieet sloeg genadeloos toe. De totale afwezigheid van noodzakelijke voedingsstoffen verstoorde zijn zenuwstelsel zodanig dat zijn zintuigen begonnen uit te vallen.

Het is zijn moeder die anoniem het verhaal doet in Britse media. Al in de basisschool bleek haar zoon koppiger dan andere kinderen. De jongen zat liever met een knorrende maag in de klas dan dat hij of zijn ’s middags broodje opat. Hij wou het ab-so-luut niet.

Al snel volgde een diagnose. Haar zoon leed aan Arvid. Een eetstoornis waarin de persoon voedsel met een bepaalde kleur, textuur of smaak mijdt. Alleen specifieke voeding - wit brood, pringles en een beetje vlees - at hij nog. “Hij is altijd mager geweest dus we maakten ons lang geen zorgen. Je hoort de hele tijd over junkfood en obesitas maar hij was zo dun als een hark.”

Blind

De familie slaat alarm als de jongen vanaf zijn 14de slechter begint te horen en minder goed begint te zien. Pogingen om met smoothies en voedingssupplementen het gebrek aan vitaminen te compenseren mislukken. “Het ging snel bergafwaarts. Tegenwoordig is hij praktisch blind”, zegt zijn moeder die om voor haar zoon te kunnen zorgen ontslag heeft genomen. “Hij heeft geen sociaal leven meer. Hij heeft zijn studies moeten opgeven.”

De gevolgen zijn onomkeerbaar. Een arts die de jongen behandelde vertelt hoe de tiener iedere dag frieten haalde bij de lokale fish & chipszaak en daarnaast Pringles at. “Hij had geen overgewicht of ondergewicht, maar was ernstig ondervoed”, klinkt het. De arts beklemtoont dat junkfood het risico op cardiovasculaire aandoeningen en kanker verhoogt, maar ook het zenuwstelsel onder druk zet. In buitengewone gevallen kan het zintuigen permanent beschadigen.