VS en taliban dicht bij akkoord, maar bommen blijven ontploffen

De Verenigde Staten staan dicht bij een akkoord met de islamistische militanten van de taliban. Beide partijen zijn het “in principe” eens over de deal, waarbij de Amerikanen binnen twintig weken 5.400 van hun 14.000 troepen zouden terugtrekken uit Afghanistan.

In ruil beloven de taliban dat het gebied dat ze controleren geen toevluchtsoord wordt voor internationale terroristen die het gemunt hebben op Amerikaanse doelwitten. Niet dat het vooruitzicht van een overeenkomst het geweld in Afghanistan doet stoppen, integendeel. Net op het moment dat de Amerikaanse hoofdonderhandelaar op tv kwam vertellen dat er een princiepsakkoord is, maar dat de finale goedkeuring van VS-president Donald Trump moet komen, werd Kaboel opgeschrokken door een hevige ontploffing. Een bom die bevestigd was aan een tractor maakte minstens zestien dodelijke slachtoffers en zeker 119 gewonden. Het is al de derde aanslag in evenveel dagen.

De Amerikanen vielen Afghanistan binnen in 2001, na de aanslagen van 9/11. Maar ondanks hun achttien jaar lange aanwezigheid controleren de taliban ondertussen weer de helft van het land. Dus onderhandelen de VS met hen in Doha, Qatar, nu al negen gespreksrondes. De terugtrekking van de resterende Amerikaanse troepen zou afhangen van een wapenstilstand en gesprekken tussen de taliban en de Afghaanse regering. Maar de vrees is dat Afghanistan zich opnieuw in een burgeroorlog zal storten wanneer er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn.