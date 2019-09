Verbluffend of beangstigend? Aapje gebruikt gereedschap om glazen omheining in zoo te breken

Deze snuggere aap probeerde onlangs de benen te nemen uit zijn verblijfplaats in een Chinese zoo door zelfgemaakt ‘gereedschap’ te gebruiken. De kapucijn had een scherpe punt aan een steen geslepen om het glas van zijn kooi te breken. Het dier gebruikte beide handen om de steen te hanteren, maar schrok zich rot toen het glas na enkele pogingen brak. De Chinese zoo verwijderde alle stenen uit de kooi, maar blijft erbij dat deze aap erg bijzonder is. Is ‘Planet of the Apes’ dan toch geen futuristische en fictieve dystopie?