‘Vermiste’ Willy (80) was net verhuisd naar rusthuis: “Politie schrok nogal toen ik telefoon opnam”

Willy Batens (80) is net verhuisd en bleef veilig. Andere buurtbewoners zijn in shock Video: ATV

Wilrijk - Zeventien jaar lang woonde Willy Batens (80) in één van de nu getroffen huizen in Wilrijk, tot hij onlangs naar een woonzorgcentrum verhuisde. “Vrienden denken dat ik er nog altijd woon. Zelf de politie was verbaasd toen ze mij in hun zoektocht aan de lijn kregen”, zegt de man. “Ik maak me vooral zorgen over mijn vroegere buren.”

“Al de hele dag bellen vrienden en kennissen mij op. Iedereen denkt dat ik nog altijd in Ridderveld woon”, vertelt Willy. “Zelfs vrienden die ik al lange tijd niet meer gehoord heb. Iedereen is heel bezorgd, en dan opgelucht als ze horen dat ik nog in leven ben.”

Tot twee maanden woonde Willy op het gelijkvloerse appartement van nummer 10. “Maar ik ben toen in het ziekenhuis opgenomen. Daarna, zo’n drie weken geleden, ben ik naar een Woonzorgcentrum overgebracht.”

“De eerste die me vandaag belde was Guy, mijn buurman die in Ridderveld in het huis naast me woonde. Zijn huis is niet ontploft, maar er is veel schade. Toen hij me vertelde wat er gebeurd was, geloofde ik hem eerst niet.”

“Politie was stomverbaasd”

Sinds zijn verhuis stond het appartement van Willy leeg. Op papier was de verhuis van Willy nog niet afgehandeld, en dus dacht ook de politie dat hij nog in het pand woonde.

“Ze wisten niet dat ik weg was”, zegt Willy. Rond 14.30 uur werd hij plots opgebeld door de politie. “Ze schrokken toen ik de telefoon opnam.”

Kort daarna liet de politie weten dat één van de vermiste bewoners elders was aangetroffen, en dat er niet langer naar die persoon gezocht hoefde te worden.

“Pijn mijn huis te zien”

Willy maakt zich vooral zorgen over zijn vroegere buren. “We hadden allemaal een goeie band met elkaar. Mijn bovenbuurman heeft me vroeger zelfs nog geholpen met behangen. Ik vraag iedereen of ze nieuws hebben, of ze weten hoe het met hen gaat.”

“Zeventien jaar heb ik daar gewoond. Het doet pijn om mijn vroegere huis nu zo te zien. Ik had nooit durven denken dat het zo zou aflopen.” (cel)