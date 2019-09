Ex-international Duitsland ondervraagd in onderzoek naar het bezit en verspreiden van kinderporno

Ex-international Christoph Metzelder (38) is vandaag ondervraagd door de Duitse politie in het kader van een onderzoek naar het bezit en de verspreiding van kinderporno. Dat meldde de Duitse krant Bild, de politie heeft het nieuws bevestigd.

Politiemensen doorzochten vandaag het huis van de vroegere voetballer terwijl die zelf niet thuis was. Aanleiding voor de huiszoeking was de informatie van een ex-vriendin van Metzelder. Zij toonde aan de politie vijftien afbeeldingen met kinderpornografie. Die had ze naar eigen zeggen van Metzelder gekregen.

“We hebben een onderzoek ingesteld tegen een 38-jarige Duitser op verdenking van het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen, waaronder digitale beeldopnames”, aldus een woordvoerder van de Duitse politie.

GSM inleveren

Metzelder zelf werd later op een sportschool opgepakt. Hij moest meteen zijn mobiel telefoontoestel inleveren waarna hij door speurders naar zijn woning in Dortmund gevoerd. Daar werd minstens één laptop in beslag genomen. De 47-voudige international werd niet aangehouden.

De ex-speler van onder anderen Dortmund, Real Madrid en Schalke is momenteel ook als jeugdtrainer actief en richtte in 2007 nog een ‘Stichting Christoph Metzelder’ op waarmee hij kinderen uit sociale zwakkere klassen probeerde verder te helpen. Metzelder kroonde zich in 2002 met Duitsland tot vice-wereldkampioen, in 2006 dwong hij mee de derde plaats af. In 2013 zette hij een punt achter zijn carrière.