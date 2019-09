‘Temptation’-Pommeline onthult bedgeheimen: “Ik kan moeilijk zwanger worden”

Pommeline raakte bekend in Vlaanderen door haar twee deelnames aan ‘Temptation Island’ en de op de klippen gelopen relatie met Fabrizio. De bekende tattoo artieste trekt deze week in bij Gert en James voor ‘Gert Late Night’, waar ze op ‘Camping PomPom’ verblijft. De ideale gelegenheid dus om samen met James Cooke in bed tussen de lakens te duiken en haar diepste geheimen te onthullen. Ze praat niet alleen over haar relatiebreuk, maar deelt ook de andere moeilijke momenten uit haar prille leven.