Onthutsend: fans van Inter maken Lukaku duidelijk dat Italianen geen racisten zijn en dat geluiden bij het voetbal horen

Ongeziene toestanden in Italië: in een open brief aan Romelu Lukaku, verspreid via facebook, maakt de Curva Nord van Inter, notabene de club van Lukaku, hun spits duidelijk dat wat afgelopen weekend in Cagliari gebeurde, niets met racisme te maken had. Het is - we citeren - gewoon een manier om de tegenstander te destabiliseren.

Lukaku was afgelopen zondag het mikpunt van racistische uitspraken tijdens de wedstrijd tussen Cagliari en Inter (1-2). Toen de Rode Duivel zich in de 72ste minuut klaarmaakte om een penalty te trappen, weerklonken er oerwoudgeluiden vanuit de tribunes.

Lukaku liet het niet aan zijn hart komen en zette de penalty feilloos om. Maar een dag later besloot de spits van de Rode Duivels dan toch om te reageren. ‘Dames en Heren, het is 2019’, reageerde Lukaku via Instagram waarmee in Italië de discussie over racisme op de voetbalvelden opnieuw werd aangezwengeld.

Wie dacht dat Lukaku tenminste door zijn eigen supporters zou worden gesteund, was er ook aan voor de moeite. In hun ‘open brief’ verdedigen de Ultra’s van Inter de aanpak van de fans van Cagliari. Zij zien er geen vorm van racisme in maar eerder een manier om de tegenstander te destabiliseren, in de hoop dat hij een slechte prestatie zal afleveren. Zij zien het als een manier om hun team te ‘helpen.’. Meer zelfs, Lukaku moet de oerwoudgeluiden zien als een teken van respect en als een uiting van hun angst voor Lukaku. Door op te roepen tot actie tegen racisme zou Lukaku zelfs de repressie tegen de Italiaanse voetbalfans aanzwengelen, dixit de ‘open brief’ en daar zijn de schrijvers duidelijk niet mee opgezet.

In Italië wordt intussen met ontzetting gereageerd op de ‘open brief’ van de Inter-fans.