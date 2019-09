Boris Johnson verliest stemming in Lagerhuis: ultieme poging om harde Brexit te vermijden

Het ziet ernaar uit dat de poging van de Britse premier Boris Johnson om het parlement opzij te schuiven, mislukt. De parlementsleden willen vandaag stemmen over een wet die Johnson verhindert om op 31 oktober zonder akkoord uit de EU te stappen. Om die stemming te kunnen houden was dinsdagavond een meerderheid in het parlement nodig. Die werd kort voor middernacht gevonden.

Nadat Boris Johnson via een juridische omweg al een manier had gevonden om het parlement vanaf volgende maandag vijf weken stil te leggen, heeft het parlement nu op zijn beurt een strategie gevonden om toch nog een stemming te organiseren over de nakende Brexit. Als alles goed gaat, ligt er vandaag een wetsvoorstel op tafel dat de premier verplicht om de Brexit uit te stellen van 31 oktober naar 31 januari volgend jaar, tenzij hij de komende weken alsnog een ­akkoord vindt met de Europese Unie.

Om die stemming vandaag mogelijk te maken, moest het parlement gisteren wel eerst nog stemmen over de vraag of het wetsvoorstel überhaupt mocht worden ingediend. Daarover waren de parlementsleden tot gisteravond laat in een bitsig debat verwikkeld. Uiteindelijk stemden 328 parlementsleden voor - en 301 tegen - behandeling van de wet.

De oppositie stemde voor en binnen de conservatieve partij van Johnson waren er genoeg rebellen om die oppositie te steunen.

Harde dreigingen

Johnson had zijn partijgenoten nochtans stevig afgedreigd. Zo zouden de dwarsliggers geen verkiesbare plaats meer krijgen als er vervroegde verkiezingen komen. Maar de tegenstand tegen zijn plan om op 31 oktober een harde Brexit te forceren, zonder akkoord met de EU, is groot.

In het parlement werd het gisteren even heel pijnlijk voor de premier. Terwijl hij zijn plannen nog eens bepleitte, stapte een van zijn eigen parlementsleden letterlijk over naar de oppositie. Philip Lee, die al negen jaar in het parlement zit, ging ostentatief op de bank zitten van de Lib-Dems, de liberale oppositiepartij. Hij liet weten dat hij overstapt omdat de conservatieve partij “besmet is geraakt met de tweelingziektes populisme en Engels nationalisme”.

Door zijn demarche is de Britse regering haar krappe meerderheid van één zetel meteen kwijt. Op de Brexit-stemming heeft dat geen impact, maar het maakt al het andere regeringswerk wel des te moeilijker.

Vervroegde verkiezingen?

Als het wetsvoorstel vandaag een meerderheid haalt, is het parlement weer aan de winnende hand in de machtsstrijd met de regering-Johnson. Dan is de vraag hoe Johnson zal reageren. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel schrijft hij vervroegde verkiezingen uit, die zouden dan op 14 oktober plaatsvinden, vlak voor een cruciale EU-top over de Brexit, ofwel legt hij die wet gewoon naast zich neer. In dat laatste geval stapt Groot-Brittannië zonder akkoord uit de EU. Ook al hebben de Verenigde Naties nog eens bevestigd dat de gevolgen ervan destastreus zijn. Een nieuwe VN-studie raamt het verlies voor Groot-Brittannië op 16 miljard euro.