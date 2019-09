De transfer van spits Mbaye Diagne naar Club Brugge is in Anderlecht zwaar op de maag gevallen. Terecht? Chef voetbal Ludo Vandewalle laat er zijn licht over schijnen.

Deze plaats dient doorgaans om een standpunt in te nemen. Iets is goed of iets is fout. We klagen iets aan of blazen de loftrompet. Liefst duidelijk zwart of wit. Dat blijft bij de lezers het best hangen ...