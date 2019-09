Orkaan Dorian afgezwakt maar groeit in omvang

Dorian schuift langzaam op richting de zuidoostkust van de Verenigde Staten. De orkaan, die anderhalve dag boven de Bahama’s heeft gehangen, is afgezwakt tot categorie 2. Dat betekent dat de windsnelheden zijn afgenomen, tot zo’n 175 kilometer per uur. Toch heeft de orkaan nog steeds een verwoestende kracht, waarschuwt het Amerikaanse orkaancentrum NHC. Ook is hij in omvang toegenomen.

Dorian is de zwaarste Atlantische orkaan sinds 1980. Op de Bahama’s heeft hij meer dan 13.000 huizen verwoest. Er zijn zeker vijf doden gemeld, maar de volledige omvang van de schade is nog lang niet duidelijk. Volgens het Rode Kruis en de VN hebben circa 60.000 mensen voedsel en drinkwater nodig.

Verwacht wordt dat de kern net langs de kust van Florida zal trekken, maar de gevolgen, met name overstromingen en de enorme regenval, zullen tot in het binnenland groot zijn. Meer dan een miljoen mensen uit de staten Florida, Georgia en South Carolina worden mogelijk geëvacueerd.(agg)