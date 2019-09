Of de 15 maanden oude Leo ook een kattenbak heeft, verklapt eigenaar Blend Brifkani niet. De Koerdische sjeik trof de leeuw een jaar geleden aan als piepjong welpje en besloot hem te houden. Tegenwoordig loopt de grote kat schijnbaar vrij rond in zijn villa in de Iraakse stad Duhok.

Brifkani leidt een natuurorganisatie die verwaarloosde dieren opvangt en op termijn weer vrijlaat in het natuur. Ook Leo zal binnenkort het groene gras inruilen voor de wilde woestenij. Of, dat zegt Brifkani toch. Dierenliefhebbers twijfelen op sociale media aan zijn goede bedoelingen. De sjeik pronkt (te) graag met zijn favoriete huisdier. Dieptepunt was begin deze zomer. Toen kreeg Leo op zijn ‘verjaardagsfeestje’ onverwacht een chocoladetaart tegen zijn snuit. De ideale voorbereiding voor een leven in het wild?(agg)