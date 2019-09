Anderlecht-manager Michaël Verschueren verbijt ontgoocheling na gemiste transfer: “Ik zou nooit doen wat Club Brugge deed”

De kater is verteerd. Het was balen toen Club Brugge spits Mbaye Diagne zondag nog weggraaide voor de neus van ­Anderlecht, maar manager Michael Verschueren laat zich niet kisten. Hij is ontgoocheld in blauw-zwart, maar blikt toch tevreden terug op zijn transfer­zomer. “Ik hoop echt voor Diagne dat hij de goeie keuze heeft gemaakt.”