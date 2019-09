CLUBNIEUWS. Zulj out door neusbreuk, Europese sancties dreigen voor Antwerp, Clement kent vrijdag zijn straf

Ook al ligt de vaderlandse competitie dit weekend stil omdat de Rode Duivels zich willen amuseren, toch viel er bij de clubs nog voldoende nieuws te rapen. We hebben het voor u gebundeld.

ANDERLECHT: neusbreuk voor Zulj

Anderlecht-middenvelderPeter Zuljwordt in Oostenrijk geopereerd aan zijn gebroken neus en is zo’n twee tot drie weken buiten strijd.Nadat Anderlecht maandag de samenwerking met perschef Marie Verbeke stopzette, duurde het niet lang om een vervanger te vinden. RSCA stelde David Steegen (foto) aan als haar opvolger. Steegen vervulde de functie eerder al negen jaar lang, maar in 2018 kreeg hij na de bestuurswissel een nieuwe functie als PR-verantwoordelijke bij paars-wit. Nu keert de Brusselaar terug in zijn vertrouwde rol en zal hij weer persconferenties en interviews regelen.

ANTWERP: Europese sancties dreigen, opslag voor Haroun?

De UEFA opende een disciplinaire procedure tegen Antwerp na de incidenten in de Europese terugmatch tegen AZ, vorige donderdag op de Heizel. Er werd vanuit de hoofdtribune bier gegooid richting de ref, terwijl aan de overkant heethoofden bijna door de poorten braken. Antwerp wordt nu aangeklaagd voor onder meer het gooien van objecten, geblokkeerde trappen, ordeverstoringen door de fans en ongepast gedrag van de ploeg. Sinan Bolat heeft ook pech. Hoewel hij een pitch invasion hielp te voorkomen, dreigt voor de doelman een schorsing van drie duels voor het beledigen en lastigvallen van de ref. Op 19 september worden de sancties uitgesproken.

Vandaag staat de eerste training voor de deadline-nieuwkomers op het programma. Defour, Hoedt, Benson en Gano staan voor het eerst op het oefenveld, weliswaar met een beperkte groep. Zij die zondag in Waregem speelden (onder wie Haroun), krijgen nog een dagje extra rust, op Teunckens, Coopman, Mirallas en Quirynen na. Lamkel Zé wordt ook verwacht. Hij blijft zoals aangekondigd bij de A-kern, ondanks het incident met Bolat.

Faris Haroun (33) zag maandagavond een transfer naar AA Gent door de neus geboord. Hij mocht van Antwerp medische tests afleggen bij de Buffalo’s en had een akkoord voor twee jaar, maar zijn werkgever hield hem finaal tegen. Voor de middenvelder is het nog altijd balen, want hij was graag bij z’n maatje Vadis Odjidja gaan spelen. Vanaf morgen zal hij op training echter de klik moeten maken, want Bölöni gaat hem – als trouwe kapitein – nog altijd willen opstellen. Een contractverlenging en -verbetering kan daarbij helpen. Beide partijen (club en speler) zijn bereid daar nu naartoe te werken. Haroun is in juni einde contract. (dvd, dige)

CLUB BRUGGE: Clement kent ten laatste vrijdag zijn straf

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal ten laatste vrijdag zijn vonnis bekendmaken voor de woede-uitbarsting van Philippe Clement tegen KAS Eupen. Dat bevestigde de KBVB dinsdagavond. De trainer van Club Brugge nam na die thuiswedstrijd de arbitrage zwaar op de korrel. Clement riskeerde aanvankelijk een speeldag schorsing en 1.000 euro boete, maar weigerde dat voorstel en moest dinsdag voor de Geschillencommissie verschijnen. Ter zitting vroeg het Bondsparket een zwaardere straf, in de hoop dat spelers of trainers voortaan sneller geneigd zullen zijn om de minnelijke schikking te aanvaarden. Bij Club Brugge was men na de match tegen Eupen (0-0) op 16 augustus niet te spreken over de prestaties van scheidsrechter Bram Van Driessche en zijn team. Vooral de niet gefloten strafschop na een duwfout op Ruud Vormer in de tweede helft botste op onbegrip. Een ziedende Clement stak na het laatste fluitsignaal een sarcastisch duimpje op richting de vierde official en trok nadien fel van leer tegen ref Van Driessche. “Ik stel me vragen bij de manier waarop deze wedstrijd geleid is. Dit is niet goed voor het spelletje”, zei Clement op de persconferentie na afloop scherp. Omdat de versnelde procedure niet van kracht is, hoeft de Geschillencommissie niet meteen een uitspraak te doen. De KBVB laat weten dat er ten laatste op vrijdag 6 september een vonnis uit de bus zal komen. Een eventuele schorsing gaat dan een week later in.

KV KORTRIJK: Kerels leren boogschieten

Coach Vanderhaeghe vindt een goede teamsfeer belangrijk en gebruikt zo’n interlandbreak dan al eens voor een teambuilding. Net zo gisteren, waar de Kerels onder andere leerden boogschieten. Het werpt zijn vruchten af: “Dit is een van de beste teams waar ik al zat met een hechte vriendengroep”, aldus Hines-Ike. De stemming voor de AGO Kerel van de maand augustus zou wel eens een nek-aan-nek-race kunnen worden. Ilombé Mboyo, Eric Ocansey, Julien De Sart en Hervé Kage troffen al meermaals het net en Bruzzese pakte uit met puike reddingen. (gco)

ZULTE WAREGEM: Verboom vindt nieuwe uitdaging bij RWDM

Bryan Verboom heeft een nieuwe club gevonden. De linksachter zag zijn contract deze zomer op 1 juli aflopen aan de Gaverbeek. Lange tijd was de 27-jarige verdediger een vrije speler. Verboom gaat nu aan de slag bij RWDM in de eerste amateurklasse. Daar tekende hij een contract voor één seizoen met optie op een bijkomend. Verboom kreeg zijn opleiding bij Anderlecht en ontbolsterde onder Dury. Daarna ging het bergaf en volgden uitleenbeurten aan Roda JC en KV Kortrijk. (jcs)

KV OOSTENDE: Vijf internationals bij KVO

Wout Faes, certitude in de selectie van Johan Walem, krijgt bij de Belgische beloften debutant Robbie D’Haese naast zich. D’Haese was vroeger wel actief bij de U19. De jonge Duivels spelen voor EK-kwalificatie tegen Wales (uit) en Bosnië (thuis). Skulason neemt het met IJsland in de EK-kwalificaties op tegen Moldavië (thuis) en Albanië (uit). Fashion Sakala en Emmanuel Banda trekken huiswaarts voor twee wedstrijden met de U23 van Zambia tegen Congo. De andere kernspelers krijgen van donderdag tot en met zondag vrijaf. (rpo)

CERCLE BRUGGE: Vandaag start teambuilding

Gisteren hernam men in de late namiddag de training. Vandaag start de teambuilding, pas zondag krijgt de groep een dagje vrij. Johanna Omolo en Hoggas vonden geen nieuwe geschikte club en verkozen om te blijven. Kanté, Decostere en Vanhoutte zijn dus de enige vertrekkers. Cercle had nog een extra speler op het oog, maar op de valreep werd de deal afgeblazen. (kv)

AA GENT: Beloften boeken tweede thuiszege

Maandagavond nam het team van Frédéric Dupré het voor eigen publiek op tegen KV Mechelen. Voor de pauze nam jong AA Gent de partij resoluut in handen en Diedhiou opende de score vanop de elfmeterstip. Na rust bouwde Dolet de Gentse voorsprong verder uit en uiteindelijk legde Jalloh met een rake kopbal de eindstand vast. Volgende week maandag ontvangen de Gentse beloften dan weer Cercle Brugge in het kader van de tweede speelronde van de groepsfase van de Beker van België voor U23-ploegen. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN: Verstraete slachtoffer van steekspel

De club gaf toelichting bij de mislukte transfer van Louis Verstraete van AA Gent. “Alles leek in kannen en kruiken. AA Gent stuurde een huurovereenkomst door, alles werd getekend. Alleen de handtekening van zijn moederclub ontbrak. Die handtekening kwam er niet, aangezien hun transferdoelwit (Haroun, nvdr.) niet kon worden afgerond, waardoor Verstraete niet mocht vertrekken. De speler en Waasland-Beveren werden dus het slachtoffer van een steekspel, waar het zelf niet aan deelnam.” (whb)

RC GENK: Samatta vandaag tegen Burundi

Maar liefst twaalf spelers hebben interlandverplichtingen dezer dagen. Daardoor trainde Felice Mazzu gisteren met een uitgedunde kern. Ally Samatta moet als eerste Genkie aan de bak, hij neemt het vanavond met Tanzania op tegen Burundi, in een dubbele WK-play-off-wedstrijd om te kunnen deelnemen aan de uiteindelijke kwalificatiewedstrijden. Vandaag wordt in Bujumbura gespeeld, zondag volgt de terugmatch. Wie het haalt, plaatst zich voor de Afrikaanse WK-kwalificatiecampagne met veertig teams. (krli)

KV MECHELEN: slechts zeventien man op training

Bijker, Engvall, Lemoine, Swinkels, Van Damme en Vanlerberghe werkten aan hun revalidatie. Van Cleemput bleef aan de kant. Valkenaers, Van Keilegom en Coveliers trainden apart. Daarnaast hadden volgende spelers interlandverplichtingen: Bouzian (Marokko U21), Bateau (Trinidad & Tobago), Togui (Ivoorkust), Kabore (Burkina Faso U20) en Vanzeir (België U21). Vranckx vertrekt morgen naar de Belgische U19. Bart Vanhoudt, coach bij Thes, werd gepolst als T2, maar kan zich niet vrijmaken bij zijn werkgever. (dige, thst, kj)

STVV: Janssens aan de kant

STVV trainde gisteren twee keer. Naast de internationals ontbraken ook de geblesseerden De Petter, Steppe, Botaka en Mmaee. Ook Wolke Janssens (foto) bleef uit voorzorg aan de kant.

EUPEN: Contract Ivan Yagan is ontbonden

De wegen van KAS Eupen en Ivan Yagan scheiden. De Oostkantonners lieten dinsdag weten dat het contract van de Belgisch-Armeense aanvaller aan de Kehrweg “in onderling overleg” ontbonden werd. De 29-jarige Yagan is nu een vrije speler. Yagan kwam in de zomer van 2018 over van het teloorgegane SK Lierse en speelde vorig seizoen acht wedstrijden in het shirt van Eupen. Aan de Oostkantons had de Brusselaar eigenlijk nog een contract tot medio 2020. Eerder speelde de vleugelaanvaller voor Cercle Brugge, STVV, Racing Mechelen, KSK Heist, White Star Brussels, Lokeren en Charleroi.

