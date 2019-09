Porsche ramt gevel van café

Retie - Op het kruispunt van de Zanddijkdreef met Postelsebaan in Retie gebeurde dinsdagavond rond 18.15 uur een spectaculair verkeersongeval.

Volgens de eerste vaststellingen probeerde de bestuurder van een Porsche die uit de richting van Postel (Mol) kwam enkele voertuigen in één beweging in te halen. De bestuurder had evenwel niet of te laat in de gaten dat de voorste auto in de rij, een Mercedes, zich klaarmaakte om linksaf te draaien. Toen dat gebeurde kwam het tot een aanrijding. De Porsche kwam vervolgens op de parking van het café De Graef terecht en schoof door tot tegen de gevel van het gebouw. Die raakte zwaar beschadigd. Twee personen liepen bij de aanrijding lichte verwondingen op. Het café was gelukkig gesloten.

“Er zijn brokstukken terechtgekomen op plaatsen waar normaal mensen zitten”, weet cafébaas Eddy Mermans. “Dinsdag is een sluitingsdag, maar op woensdag zijn we normaliter open. Ik moet nu eerst nog overleggen met de brandweer en de verzekering om dan te beslissen om het veilig genoeg is om gasten te ontvangen.”