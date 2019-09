Pentagon deblokkeert 3,6 miljard dollar voor bouw van muur aan grens met Mexico

Het Pentagon heeft dinsdag 3,6 miljard dollar gedeblokkeerd om de bouw van een muur aan de grens met Mexico te financieren. Dat gebeurt op vraag van de Amerikaanse president Donald Trump.

Om dat bedrag te deblokkeren, heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie beslist om de bouw en modernisering van militaire gebouwen in de Verenigde Staten en in het buitenland “uit te stellen”, laat woordvoerder Jonathan Hoffman weten. Het is nog niet duidelijk welke projecten ‘on hold’ gezet zullen worden.

“Dat Trump bereid is om militaire fondsen, die al zijn goedgekeurd, op te geven om zijn eigen ego te boosten en voor een muur waarvan hij zei dat die door Mexico betaald zou worden, is een slag in het gezicht van de strijdkrachten die ons land dienen”, reageert Chuck Schumer, de minderheidsfractieleider van de Democraten in de Senaat, in een mededeling.

Trump riep medio februari nog de noodtoestand uit om zonder goedkeuring van het Congres de bouw van een muur aan de grens met Mexico te kunnen financieren. Het Congres wilde de president de benodigde som daarvoor niet geven. Door de noodtoestand uit te roepen, wilde Trump extra miljarden dollars uit de potjes van andere departementen aanspreken.

De Amerikaanse president wil harder optreden tegen illegale migratie, drugssmokkel en mensenhandel, maar stoot daarbij steeds opnieuw op juridische hindernissen. De bouw van een muur aan de grens met Mexico was een belangrijke campagnebelofte van Trump.