Olivier Maingain: “De N-VA in de regering zal een vergif zijn. Er is geen akkoord mogelijk”

Volgens Défi-voorzitter Olivier Maingain is een federaal regeerakkoord met N-VA onmogelijk. “De N-VA in de regering zal een vergif zijn”, klinkt het in Le Soir. Maingain zal eind dit jaar stoppen als voorzitter om verbindingsofficier te worden, die de banden moet aanhalen tussen enerzijds het Brusselse en het Waalse Gewest en anderzijds de Franse Gemeenschap.

“Ik zou in geen enkel geval begrijpen waarom de PS onderhandelingen voert met de N-VA om tot een akkoord te komen. Het is alsof we een afkering hebben van de kiezers, door het tegenovergestelde te doen van wat we hebben aangekondigd”, aldus Maingain. Maxime Prévot, voorzitter van cdH, had afgelopen weekend de PS en N-VA nog opgeroepen om te onderhandelen.

“Je moet moed hebben om de N-VA te isoleren, een partij die de hele zomer gepraat heeft met het Vlaams Belang, waaruit blijkt dat hun visies gelijk lopen, in het bijzonder over migratie, identiteit. Daar komt nog eens de afschuwelijke ervaring onder regering-Michel bij. Kijk naar de tweets van Francken, die Salvini elke keer feliciteerde. De N-VA in de regering zal een vergif zijn.”

“Het is onmogelijk om met de partij tot een akkoord te komen, op alle vlakken, sociale kwesties, migratie, belastingen, de rol van de staat, Europa... Ik kan begrijpen dat er een tijd gedaan wordt alsof, zoals het altijd gaat, om te laten zien dat men de deur niet meteen sluit. Maar daarna is er slechts één helder antwoord mogelijk”, aldus Maingain.