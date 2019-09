Dodentol na doortocht van orkaan Dorian op Bahama’s stijgt naar zeven

Op de Bahama’s is het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van orkaan Dorian verder opgelopen. In totaal kwamen nu al zeker zeven mensen om het leven, zo deelde premier Hubert Minnis dinsdagavond op een persconferentie mee. Twee personen die gewond naar het ziekenhuis werden overgebracht, zijn namelijk aan hun verwondingen bezweken. In een eerdere balans werd melding gemaakt van vijf doden.

Minnis vreest voorts dat er nog meer dodelijke slachtoffers zullen volgen. Eerder had de premier vanuit de lucht de schade in het gebied opgemeten. Hij sprak over een “ongeëvenaarde verwoesting” en een “historische tragedie”. De stad Marsh Harbour op de Abaco-eilanden, waar ongeveer 6.000 mensen leven, is voor meer dan 60 procent beschadigd, aldus de regeringsleider. Tijdens het overvliegen van de regio ontdekte de regeringsdelegatie ook zo’n dertig mensen die van de buitenwereld waren afgesneden. Zij werden intussen gered.

Foto: REUTERS

Bij zijn aankomst op de eilandengroep ging de orkaan gepaard met windvlagen van ongeveer 300 kilometer per uur, waarmee hij in de gevaarlijkste categorie 5 viel. De weersomstandigheden maakten reddingsoperaties aanvankelijk onmogelijk.

Dorian geldt intussen als de zwaarste orkaan die de Bahama’s sinds het begin van de metingen heeft getroffen. Zondag bereikte hij de Abaco-eilanden om vervolgens erg traag over het eiland Grand Bahama te trekken. Pas dinsdagavond laat zou Dorian volgens de lokale weerdienst volledig uit de Bahama’s wegtrekken. De situatie daar was dinsdag nog steeds heel erg onduidelijk.

Intussen is de storm afgezwakt tot een orkaan van categorie 2 en ondervindt nu ook de oostkust van Florida de impact van Dorian. Een wijziging in het traject van de orkaan betekent echter waarschijnlijk dat de Amerikaanse deelstaat aan het ergste ontsnapt.

Queen betuigt medeleven aan slachtoffers

De Britse koningin Elizabeth II heeft intussen haar medeleven betuigd aan de familie van de slachtoffers. “Prins Philip en ik zijn geschokt en bedroefd bij het vernemen van de vernieling die orkaan Dorian heeft veroorzaakt en we betuigen onze oprechte deelneming aan de familie en de vrienden van degenen die bij deze verschrikkelijke storm om het leven zijn gekomen”, luidt het in een mededeling dinsdag.

Hoewel de Caraïbische eilandenstaat sinds 1973 onafhankelijk is van Groot-Brittannië, is koningin Elizabeth nog steeds het staatshoofd van de Bahama’s. Ze wordt er vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal.

Foto: TERRAN KNOWLES/OUR NEWS BAHAMAS

Foto: MICHELLE COVE/TRANS ISLAND AIR

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE