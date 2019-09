Advocaat wil Salah Abdeslam berechten voor “misdaden tegen mensheid”: “Ergste moordpartij in Frankrijk sinds WO II”

De advocate van 23 burgerlijke partijen in de zaak van de aanslagen in Parijs in 2015, heeft een aanvraag ingediend bij het parket van Parijs om Salah Abdeslam te berechten voor “misdaden tegen de mensheid” en niet voor terrorisme. Dat schrijft Le Parisien. Volgens advocate Samia Maktouf zijn de aanslagen die door terreurgroep Islamitische Staat zijn opgeëist, “de ergste moordpartij in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog”.

Binnen die kwalificatie kunnen volgens de krant “de opzettelijke aanval op het menselijk leven” of “de vervolging van een groep of een identificeerbare entititeit voor politieke, raciale, etnische, culturele religieuze of seksistische motieven” vallen, aldus de advocate. Al die criteria zijn volgens haar verenigbaar op juridisch vlak.

De herkwalificering zou de periode verlengen waarin Abdeslam vervolgd kan worden. “Bij terrorisme vervalt de strafvordering na dertig jaar, terwijl misdaden tegen de mensheid nooit verjaren”, klinkt het. Tot nu toe werden alle aanslagen door IS op Frans grondgebied gekwalificeerd als terreuraanslagen. Het parket van Parijs zal een van de dagen beslissen over de vraag van de advocate.