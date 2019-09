Telenet lanceert aanbod tv en internet zonder kabel

Telenet lanceert een aanbod om te surfen en televisie te kijken zonder dat er een kabel aan te pas komt, maar dat werkt via mobiel internet. Het doet dat niet onder de eigen merknaam, maar als Tadaam. De goedkoopste formule kost 40 euro per maand.

De techsite Tweakers lanceerde het nieuws als eerste, nadat enkele surfers de dienst hadden opgemerkt. Telenet heeft zelf geen communicatie uitgestuurd over de nieuwe formules. Aan de website Tadaam.be is ook niet meteen te zien dat Telenet erachter zit.

Het is wellicht een moeilijke kwestie voor Telenet. Enerzijds heeft het bedrijf jarenlang geïnvesteerd in de traditionele kabel en heeft het er dus alle belang bij om klanten aan die kabel te binden, maar anderzijds zijn er steeds meer jongeren die alleen nog tv kijken via streaming en geen traditioneel tv-aanbod meer willen.

Met Tadaam biedt Telenet de flexibiliteit waar de kabelknippers om vragen: het is een aanbod zonder datalimiet en open om te gebruiken naast Netflix of andere streamingdiensten, zonder opgedrongen decoder.

Voor 40 euro per maand biedt Tadaam een modem die het 4G-signaal omzet in wifi, om overal in België te surfen. Televisie kijken kan op verschillende manieren, onder meer via smartphone, tablet, Android TV of Apple TV. Voor nog 10 euro extra is de snelheid hoger (tot 50 mbps in plaats van 40 mbps) en kan op drie schermen tegelijk gekeken worden.