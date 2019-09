Opnieuw incidenten in Hongkong

Na de zware rellen van dit weekend is het in Hongkong in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw tot incidenten gekomen. Rond middernacht dreef de politie een groep manifestanten op een plein in het district Mong Kok uiteen en op een andere plaats, aan het metrostation Prince Edward, werd een persoon opgepakt. Bij beide politieoperaties werd gebruikgemaakt van pepperspray.

Terwijl het vooral de massaprotesten in het weekend zijn die, met grote betogingen en schermutselingen, de krantenkoppen halen, komt het ook tijdens de week vaak tot kleine incidenten in Hongkong. De protesten zijn intussen al meer dan drie maanden aan de gang. Het ongenoegen van de actievoerders is voornamelijk gericht tegen de eigen regering en tegen het politiegeweld, maar ook de communistische leiders in China zijn een doorn in het oog van de manifestanten.

Alles samen werden bij de protesten en rellen al meer dan 1.100 mensen opgepakt.

Foto: REUTERS