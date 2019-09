Bij KBC verdwijnen de komende drie jaar 1.400 banen in België. Dat heeft de bank-verzekeraar woensdag bekendgemaakt.

Bovendien worden de contracten van 400 externe contractuelen stopgezet. Er is geen verplicht collectief ontslag of vertrekplan voorzien of nodig, aldus nog de bank.

LEES OOK. Waanzinnige winsten … en toch snoeit KBC in personeel (+)