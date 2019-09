Belg opgepakt in Frankrijk: 55-jarige had afgesproken en gekust met 13-jarig meisje

Een 55-jarige Belg is in Frankrijk gearresteerd voor kindermisbruik. De Luikenaar had afgesproken met een 13-jarig meisje dat hij had leren kennen via een computerspelletje, en kuste haar tijdens hun afspraak op de mond.

De 55-jarige Éric uit Luik, een werknemer van Suez uit Herstal, had op 17 augustus afgesproken in het Franse Bourg-en-Bresse, ten noorden van Lyon, met een 13-jarig meisje dat hij had leren kennen via het Nintendo 3DS-spelletje ‘Animal Crossing’.

Hij ontmoette het meisje en kuste haar daarbij op de mond, maar haar ouders waren vlakbij en grepen meteen in. De man werd enkele uren later dan ook opgepakt in zijn hotel nabij het station. Hij wordt momenteel vastgehouden in de gevangenis van Bourg-en-Bresse.