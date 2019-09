Onze Sjotcast-man zag Club Brugge-aanwinst Mbaye "Mario" Diagne tijdens zijn allereerste training in België over zijn eigen voeten struikelen

Er is al veel geschreven over de nieuwe nummer tien van Club Brugge, Mbaye Diagne. De spits kon naar Anderlecht, maar koos uiteindelijk voor de Champions League met blauw-zwart. Diagne was, zoals intussen bekend, al eerder actief in ons land. Als jongeling bij Juventus werd hij uitgeleend aan Westerlo en Lierse. Ondanks tien Belgische goals maakte hij niet meteen een geweldige eerste indruk bij de Pallieters. Zo zag onze Sjotcast-man Gert Gysen als toenmalig clubwatcher.

