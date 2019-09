Na het horrorongeluk: zo ziet de nieuwe Stint eruit

De nieuwe Stint krijgt een rolkooi, spiegels en een steun voor de bestuurder. Dat meldt het bedrijf achter de elektrische bolderkar.

In een brief aan afnemers van de Stint staat een reeks afbeeldingen van de ’Stint 2019’, zoals de nieuwe variant van het vervoersmiddel wordt genoemd. Te zien is hoe bovenop de kuip waarin bijvoorbeeld kinderen vervoerd kunnen worden, een rolkooi is gebouwd. Aan de achterzijde van die rolkooi zitten spiegels. Diezelfde bestuurder staat nog altijd achterop de kar, maar krijgt een extra steuntje, zodat de kans nog kleiner is dat hij of zij eraf valt.

Eerder was al duidelijk dat de Stint op tientallen punten zou worden aangepast ten opzichte van het origineel. Veel aanpassingen waren van technische aard, maar het ging bijvoorbeeld ook om andere gordels voor de kinderen die vervoerd kunnen worden.

Foto: De Telegraaf

Horrorongeluk

Bijna een jaar geleden verongelukte een Stint met aan boord vijf kinderen en een begeleidster op een spoorwegovergang in het Nederlandse Oss. Vier kinderen overleden. De elektrische bolderkar, waarvan er een paar duizend rondreden in Nederland, werd door de Nederlandse overheid van de weg verbannen. Na een reeks aanpassingen mocht het bedrijf achter Stint deze zomer de kar opnieuw aanbieden voor een keuring.

De hoop bij Stint was dat de eerste Stints met ingang van het nieuwe schooljaar de weg op zouden kunnen. Dat bleek te ambitieus, want het goedkeuringsproces is nog in volle gang. Pas daarna kan de overheid beslissen of de Stint weer de weg op kan.

Verplichte rijles

In de brief aan de Stint-gebruikers staat bovendien dat pas met de verplichte rijtrainingen kan worden begonnen als de Stint is goedgekeurd. Stint-directeur Edwin Renzen erkent dat desgevraagd. Zolang er geen goedkeuring is, wordt er niet geproduceerd. En dus kunnen er ook geen trainingen worden gegeven. “Alleen een bestuurder die de training heeft gedaan, mag rijden.”

Daarmee staat nog altijd niet vast hoe snel de eerste Stints weer de weg op kunnen. Dat hangt namelijk af van de planning van het bedrijf dat de trainingen gaat geven.