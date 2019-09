Fluvius: “Alle teruggekeerde bewoners hebben weer gas en elektriciteit” na gasontploffing in Wilrijk

Wilrijk - Na de zware explosie in het Antwerpse district Wilrijk hebben alle omwonenden die dinsdagavond terug naar huis mochten intussen weer gas en elektriciteit. Dat zegt netbeheerder Fluvius, die samen met politie en brandweer meeging naar de woningen in kwestie voor een controle en om hen weer aan te sluiten op het net.

Fluvius is woensdagochtend niet meer aan het werk in de omgeving van de explosie. “De plaats van het incident zelf is nog afgesloten door de hulpdiensten en voor de buurt hebben we dinsdagavond - weliswaar laat - nog alles in orde gekregen”, zegt woordvoerder Björn Verdoodt. “We zijn dinsdag huis per huis gegaan om het aardgas- en elektriciteitsnet te dubbelchecken, maar daarbij zijn geen problemen vastgesteld.”

Dinsdag kwam Fluvius meteen na de explosie ter plaatse om de toevoer van elektriciteit en aardgas in de onmiddellijke omgeving stop te zetten en de buizen gasvrij te maken. “Dat doen we standaard bij incidenten van zo’n omvang, om het werk van de hulpdiensten in alle veiligheid te laten verlopen”, zegt Verdoodt.

De netbeheerder herhaalt woensdag dat hij zijn volledige medewerking verleent aan het (gerechtelijk) onderzoek naar de explosie. Dinsdag meldde het bedrijf al dat er op het moment van de feiten geen werken plaatsvonden. Op 22 augustus was er wel nog een klein gaslek gedicht en was de aansluiting van een van de vernielde woningen nog vernieuwd, maar testen zouden toen hebben uitgewezen dat die ingreep met succes was afgerond. De lagedrukleiding in de straat was in 2012 nog volledig vernieuwd.