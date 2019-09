Volg vanaf 16u15 hier LIVE de persconferentie van Rode Duivels Benito Raman en Youri Tielemans

De Rode Duivels trainen vandaag/woensdag om 17u een tweede keer met het oog op de EK-kwalificatiewedstrijden in en tegen San Marino (vrijdag 6 september in Serravalle) en Schotland (maandag 9 september in Glasgow). Om 16u15 staan kersvers Rode Duivel Benito Raman en Youri Tielemans de media te woord, volg het hier LIVE!