Tientallen vluchten van KLM getroffen door staking op Schiphol

Op luchthaven Schiphol zijn woensdag weer tientallen KLM-vluchten geannuleerd of vertraagd als gevolg van een staking door personeel van de Nederlandse maatschappij. Naast grondmedewerkers van KLM hebben ook cateringmedewerkers het werk neergelegd. De exacte impact is niet duidelijk.

KLM had eerder al aangegeven dat zes Europese retourvluchten preventief geannuleerd waren. Volgens een woordvoerder van KLM lijkt het daar bij te blijven. Maar op de website van Schiphol staat dat er sprake is van zeker twintig vertrekkende of inkomende KLM-vluchten die zijn geannuleerd. Die gegevens worden volgens de luchthaven weer door maatschappijen zelf aangeleverd. Verder kampen veel andere KLM-vluchten met vertragingen.

KLM had voor dat oponthoud eerder al gewaarschuwd. Het meenemen van ruimbagage is volgens de maatschappij niet mogelijk op Europese vluchten die woensdag aankomen of vertrekken van Schiphol tussen 07.30 en 10.00 uur.