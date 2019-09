Net als slachtoffers in Wilrijk verloren Lydia en Antonio alles door ontploffing: “Dit is pas begin van een heel lastige periode”

Wilrijk / Schoten -

“Ik hoop twee dingen voor die sukkelaars in Wilrijk. Dat ze goede vrienden hebben en een nog betere verzekeringsmaatschappij. En ook: heel veel geduld.” Dat zegt Lydia Boeckstaens. Zij kan het weten: haar huis werd ook helemaal verwoest door een explosie . Je huis vernietigd zien worden, is verschrikkelijk, benadrukt Lydia, maar dat is pas het begin van een “heel lastige en traumatiserende periode”. Begin vorig jaar verloor ook Antonio Caria zijn appartement, bij de ontploffing op de Antwerpse Paardenmarkt. “Ik kreeg amper hulp.”