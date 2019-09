IN BEELD. Eerste training met Antwerp-nieuwkomers, ook Lamkel Zé erbij

Vandaag staat de eerste training voor de ‘deadline-nieuwkomers’ bij Antwerp op het programma. Defour, Hoedt, Benson en Gano staan voor het eerst op het oefenveld, weliswaar met een beperkte groep. Defour traint nog apart. Zij die zondag in Waregem speelden (onder wie Haroun), krijgen nog een dagje extra rust, op Teunckens, Coopman, Mirallas en Quirynen na. Lamkel Zé is er ook bij. Hij blijft zoals aangekondigd bij de A-kern, ondanks het incident met Bolat.