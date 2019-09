Elitesoldaat beklimt Mont Blanc met fitnesstoestel voor goede doel, maar krijgt de wind van voren van burgemeester: “Straf die gekken”

De burgemeester van het Franse bergdorp Saint-Gervais, aan de voet van de Mont Blanc, heeft een furieuze open brief gepubliceerd nadat een klimmer met een fitnessapparaat op zijn rug de top van één van Europa’s hoogste bergen probeerde te halen. In de open brief eist hij van de Franse president Emmanuel Macron dat hij strenge straffen opstelt voor “wacko’s” – gekken – die op de flanken van de Mont Blanc de wet overtreden en de rust verstoren.

Het is al lang niet meer de eerste keer dat Jean-Marc Peillex uit zijn sloffen schiet in de richting van het grote aantal klimmers die de Mont Blanc (4.696m) probeert te beklimmen. Velen doen dat slecht voorbereid, of halen zonder goed na te denken onverantwoorde stunts uit, zoals twee Zwitserse klimmers die met een zweefvliegtuigje hoog op de flanken van de berg landden.

Goede doel

Het incident met het fitnesstoestel – een roeimachine – is voor de burgemeester nu de druppel teveel. Vorig weekend startte de voormalige Britse elitesoldaat Matthew Disney zijn beklimming van de Mont Blanc, met het apparaat op zijn rug. Hij zamelt op die manier geld in voor veteranen en heeft met het toestel op zijn rug al 13 andere hoge pieken beklommen.

Doordat het weer plots slechter werd, zag de marinier zich echter genoodzaakt om het toestel hoog op de Mont Blanc in een berghut achter te laten.

De boze burgemeester – “het aantal gelijkaardige incidenten swingt de pan uit, deze berg is geen amusementspark” – gaat de kosten om het toestel per helikopter weer naar beneden te krijgen– gemakkelijk zo’n 2.000 euro – nu aan de Britse ambassade in Frankrijk presenteren.

Vorig jaar probeerden 25.000 klimmers de top van de Mont Blanc te bereiken. Daarbij lieten volgens lokale alpinistenverenigingen zo’n 15 mensen het leven.