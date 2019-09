E34 volledig afgesloten na ongeval met vrachtwagen in Ranst

Ranst - De E34 Ranst-Turnhout is woensdagmiddag volledig afgesloten richting Nederland na een ongeval met een vrachtwagen ter hoogte van Ranst. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De vrachtwagen belandde in de gracht en om het voertuig te kunnen takelen is de volledige breedte van de rijbaan nodig.

Alle verkeer richting Nederland moet via de afrit van Massenhoven (nummer 19) de snelweg verlaten en lokaal een omleiding volgen om er aan de oprit van Zoersel (nummer 20) weer op te rijden. Op die omleidingsroute is het echter ook al aanschuiven geblazen, net als op de snelweg zelf. Er staat al een file tot op de E313/E34 in Wommelgem.

Het ongeval is gebeurd in de bocht tussen de E313/E34 en de E34 naar Turnhout. “De vrachtwagenbestuurder heeft om een nog onbekende reden de controle over het stuur verloren en het voertuig is eerst links tegen de middenberm gereden en vervolgens rechts in de gracht beland”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “De bestuurder is niet gewond geraakt en er zijn geen andere voertuigen betrokken, maar de takeling in die bocht is blijkbaar een complexe zaak. Gelukkig zou de vrachtwagen geen gevaarlijke stoffen hebben vervoerd.”