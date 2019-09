Advocate die sjoemelde met schuldbemiddeling ontloopt cel, maar moet wel 200.000 euro ophoesten

Brussel - Gewezen Brussels advocate R.W. verduisterde wel degelijk geld van cliënten, voor wie zij uitgerekend een schuldbemiddelingsprocedure beheerde. Dat besliste de rechtbank woensdag. De ex-advocate ontsnapt weliswaar aan de gevraagde celstraf van twee jaar omdat de redelijke termijn is overschreden. Maar “gezien de ernst van de feiten en het aspect winstbejag achter het gebeuren” kreeg zij toch een boete van 12.000 euro aangerekend.

De rechtbank had voor de advocate echter nog een pijnlijke stok achter de deur. Zij moet, door middel van verbeurdverklaarde goederen, ook 200.000 euro terugbetalen aan de slachtoffers. “Dat is ook het bedrag dat verdwenen is. Een bedrag dat haar cliënten (van wie zij het terugbetalingsplan voor aangegane schulden aanstuurde, nvdr), als zwakste personen in de maatschappij, meer dan wie ook nodig hadden”, oordeelt de rechter.

“Door dat geld voor eigen gebruik af te wenden, heeft beklaagde het vertrouwen geschonden in de instellingen, die juist opgericht zijn om personen in moeilijkheden te helpen. Dat kan de maatschappij niet aanvaarden. Het zal voor de beklaagde niet gemakkelijk zijn om haar plichten na te komen, maar het verduisterde bedrag moet nu eenmaal terugbetaald worden. “